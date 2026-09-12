Spazio alle dichiarazioni pre-partita all'Olimpico: i rossoneri di Rúben Amorim sono partiti con 7 punti in 3 partite in questa stagione. Oggi altra trasferta
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Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Lazio-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Lazio-Milan, così Rabiot nel pre-partita di 'DAZN'"Il mio ruolo in campo e cosa vuole da me Rúben Amorim? Avevamo parlato - quando sono arrivato - della mia posizione in campo, sia da trequartista sia da centrocampista. Quindi mi alleno facendo i due ruoli, alternando. Dipende come il mister vuole farmi giocare nel weekend; quindi facciamo durante la settimana più uno o l'altro. Dipende anche dall'allenatore cosa vuole fare durante la partita".
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