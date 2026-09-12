Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Lazio-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan, così Rabiot nel pre-partita di 'DAZN'

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"Il mio ruolo in campo e cosa vuole da me? Avevamo parlato - quando sono arrivato - della mia posizione in campo, sia da trequartista sia da centrocampista. Quindi mi alleno facendo i due ruoli, alternando. Dipende come il mister vuole farmi giocare nel weekend; quindi facciamo durante la settimana più uno o l'altro. Dipende anche dall'allenatore cosa vuole fare durante la partita"."Mi trovo bene in entrambi i ruoli. Mi sento bene, a Torino non ho fatto benissimo, ma non sono ancora al massimo della condizione fisica. Oggi sarò cona centrocampo, una posizione che conosco meglio e che mi piace. Poi la prestazione individuale conta poco: l'importante è che vinca la squadra".