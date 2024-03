Lazio-Milan, Pioli: “Contento per Okafor. Non è facile fare il vice Leao”

Sui punti nel finale e i gol della panchina: "Siamo in un momento positivo a livello mentale e per come stiamo sul campo. Passo falso di Monza, ma sono tre mesi che giochiamo a buon livello. L'avversario era motivato, aveva bisogno di punti, ci ha creato difficoltà. Ma abbiamo fatto bene. Un allenatore non può che essere contento di come certi giocatori che subentrano cambiano la partita. Sono contento per Noah, non è facile fare l'alternativa a Leao che è un gran giocatore ed è difficile toglierlo dal campo. Ma sta bene, lavora sempre bene e si meritava questa serata".

Sugli episodi arbitrali: "L'espulsione di Luca Pellegrini? Facile da leggere. C'è un regolamento. L'arbitro sarebbe potuto intervenire perché l'avversario aveva preso una botta in testa. Ma non fischia fallo, quindi Christian fa bene a prendere palla e giocare. Poi arriva l'ammonizione. Dopo è diventata una partita difficile, con tanto nervosismo da parte loro, non è diventato facile dirigerla. Troppi cartellini, anche a me ne piacerebbero di meno. Il calcio è uno sport di contatto, ma spesso vengono puniti falli in modo un po' troppo eccessivo". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

