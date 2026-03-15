Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pavlovic prima di Lazio-Milan: “Pronti per stasera: dobbiamo fare di tutto per i tre punti”
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Pavlovic prima di Lazio-Milan: “Pronti per stasera: dobbiamo fare di tutto per i tre punti”
Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma
"Siamo pronti per stasera. È una partita molto, molto difficile, ma dovremo essere pronti da subito. Dobbiamo pensare a noi stessi e fare la nostra partita. Siamo pronti per questa atmosfera, dobbiamo fare di tutto per i tre punti".
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