Quinta rete stagionale per il 17, il quale raccoglie statistiche di valore: nessun giocatore ha segnato più gol di Okafor partendo dalla panchina in questo campionato (quattro, come L. Martínez e Jović); e fra i calciatori che hanno realizzato almeno cinque reti nella Serie A in corso, Noah è quello che ha giocato di meno (509' in campo). Nove palloni a disposizione, il paio inquadrati nello specchio nell'azione del vantaggio sono valsi il primato all'interno della squadra e il destro al volo dopo la respinta ha affondato l'avversario.

Quando si dice cogliere l'occasione. Cattivo e determinante, arma letale dei rossoneri nell'arco della stagione. "Lavora bene, si fa sempre trovare pronto. Si merita il gol, il palcoscenico e la serata", i complimenti di Mister Pioli. La speranza è di riaverlo così ancora e presto nel prosieguo dell'annata, la certezza è di possedere una pedina molto forte - perfettamente integrato nel gruppo, positivo e paziente - in grado di togliere le castagne dal fuoco. Keep calm and... Noah Okafor. LEGGI ANCHE: Milan, chiamatela Zona Okafor, Noah decisivo. Media gol straordinaria

