Lazio-Milan, non solo Okafor e il clean sheet: i momenti chiave del match

OKAFOR E I GOL DALLA PANCHINA

Entra e segna, Noah Okafor. Entra e segna, Luka Jović. CTRL+C, CTRL+V. In questa stagione possiamo godere dell'abbondanza di attaccanti in grado di subentrare ed essere decisivi: per lo svizzero il conto dei gol stagionali sale a 5, di cui 4 da sostituto (Lazio, Monza, Udinese e di nuovo Lazio). Complessivamente, tra campionato, Europa e Coppa Italia, sono 15 i gol che abbiamo segnato grazie alle risorse entrate a partita in corso. Un capitale non indifferente se si pensa che l'anno scorso in totale furono 10, e già questo dato marca una differenza. Contro la Lazio Noah è entrato con la faccia giusta, come spesso gli accade, e ha cambiato il match. Così si fa.