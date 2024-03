Pagelle Coppa Italia Femminile, Milan-Roma 0-2: Giuliani la migliore

Mascarello , voto 5,5: prova a contenere le dirette avversarie e a dare un po' di ordine alla manovra rossonera. Le squadre, però, si allungano in fretta e lei è costretta a mantenere dei ritmi che non le permettono di giocare con lucidità.

Dubcova , voto 5,5: innesca due o tre contropiede che potevano far molto male. Le compagne, forse a causa dei ritmi elevati, arrivano sempre tardi alle sue imbeccate.

Marinelli , voto 6: ha sui piedi il pallone per il vantaggio rossonero ma il tiro, che meritava maggior fortuna, sfiora la traversa. Ci mette tanto impegno anche nella fase difensiva.

Dompig , voto 6: sicuramente la più pericolosa nel reparto offensivo. Strappa quando può e dà la sensazione di poter far male, ma o sbaglia l'ultimo passaggio o viene subito raddoppiata.

