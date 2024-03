Milan, mercato che valore! Pulisic, Okafor e Jovic: i colpi in attacco

Milan, Okafor e Jovic: due colpi oculati

Passiamo a Noah Okafor e Luka Jovic. I due attaccanti si stanno specializzando come jolly dalla panchina. Il primo è arrivato dal Salisburgo con una trattativa di mercato lampo: secondo 'La Gazzetta dello Sport' lo svizzero è stato pagato solamente 14 milioni di euro. Poco considerando le cifre e l'impatto che ha avuto e che sta avendo col Milan (LEGGI QUI). Per transfermarkt.it,Okafor vale ad oggi 20 milioni di euro. Chiudiamo con Jovic: Luka è arrivato al termine del mercato come ultima risorsa. Preso a zero dalla Fiorentina, ha segnato 5 gol in Serie A. Per transfermarkt.it ad oggi vale 5 milioni di euro. Tre operazioni in attacco che certificano il buon mercato del Milan. LEGGI ANCHE: Panchina Milan, le colpe di Pioli. Il tecnico ha una sola possibilità