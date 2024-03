Panchina Milan, Pioli può restare? Le colpe e un unico scenario

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina fa il punto sul Milan e in particolare sulla situazione di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero dovrà arrivare fino alla notte del 22 maggio a Dublino. In quel caso, si legge, le sue chances di restare sulla panchina del Milan anche tra un anno aumenterebbero in maniera considerevole. In caso di vittoria di Europa League, le possibilità salirebbero ancora di più: un trofeo, l’unico tra quelli internazionali che manca nella bacheca stellare di via Aldo Rossi, farebbe svoltare la stagione del Milan e di Pioli. Il discorso sulla panchina potrebbe cambiare: ai vertici del Diavolo lo sanno ed è per questo che ogni giudizio definitivo sull’allenatore è stato rinviato a fine stagione.