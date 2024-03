Panchina Milan, a Ibrahimovic la scelta: il favorito, una sorpresa. Pioli…

1 di 5 MILAN, LA SITUAZIONE IN PANCHINA

Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird per AC Milan) potrebbe suggerire tre nomi per la sostituzione di Stefano Pioli al termine della stagione | Calciomercato Milan News (Getty Images)

Il Milan sta vivendo una stagione di alti e bassi. I rossoneri, si sono fatti rimontare in alcune partite, ma sono riusciti anche a vincere alcune gare e al momento si trovano solitari al terzo posto. Ma quale futuro attende la panchina di Pioli? Il Milan potrebbe guardare al futuro, con tanti possibili nomi in mente per la prossima stagione. Il tutto potrebbe cambiare con Zlatan Ibrahimovic: ci sarebbe un favorito e un nome nuovo.