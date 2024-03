Milan, Okafor e Jovic: che numeri dalla panchina. Futuro diverso?

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche del Milan . Contro la Lazio decisivo è stato Noah Okafor . La rosea fa due ragionamento sullo svizzero: il primo, Okafor è un giocatore importante per il Milan perché sa cambiare le partite, non si lamenta se gioca poco e migliora. Uno sul futuro: nel Milan di domani, Okafor c’è . Ha un contratto fino al 2028 e, nonostante qualche infortunio e alto e basso, rientra nell’identikit dell’acquisto tipo del Milan di RedBird .

Milan, Okafor e Jovic: che coppia

Il Milan, continua la rosea, è la squadra che ha segnato più gol in questa stagione con giocatori entrati dalla panchina: 13. Nessuna squadra dei cinque grandi campionati europei arriva a tanto e il merito è di Noah e del suo gemello serbo. Okafor e Jovic spesso hanno cambiato le partite nel secondo tempo, in modo diverso. Jovic è lo specialista delle trasferte: ha segnato a Bergamo, a Salerno, a Udine, a Frosinone. Quattro gol dalla panchina. Okafor ha fatto lo stesso in casa con Lazio e Monza, a Udine e ancora con la Lazio a Roma. Quattro anche per lui. Jovic ha un contratto in scadenza a fine stagione, rinnovabile unilateralmente dal Milan. Diciamo che il suo futuro dipende dalle scelte del club. Okafor invece sarebbe un tassello nel mosaico del Milan di domani. Okafor andrà probabilmente ancora in panchina contro lo Slavia Praga, giovedì in Europa League, e giocherà dall’inizio contro l’Empoli. In quel caso potrebbe giocare insieme a Jovic. LEGGI ANCHE: Panchina Milan, a Ibrahimovic la scelta. Il favorito, una sorpresa. Pioli...