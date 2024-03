Lazio-Milan, Okafor festeggia sui social: “Non servono parole”

Lazio-Milan , sfida della 27^ giornata di Serie A, termina 1-0 in favore dei rossoneri . A decidere la gara è stato il gol nei minuti finali di Noah Okafor , attaccante svizzero autore della 5^ rete in stagione partendo dalla panchina.

L'ex Salisburgo, acquistato dal Diavolo la scorsa estate, ha voluto festeggiare sui social il gol e la vittoria dei suoi attraverso un post pubblicato su Instagram. Il numero 17 si limita ad un "No words needed", traducibile con un "Non servono parole". Pochi termini che descrivono tutta l'emozione per un gol-vittoria.