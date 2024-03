Milan, Gabbia ti mette in difficoltà: Pioli cosa farai? Con Tomori e Kalulu…

Gabbia mette in difficoltà Pioli

L'abbiamo già detto e ormai non è una novità: Matteo Gabbia è un altro giocatore. La sua 'gita' in Spagna al Villarreal lo ha responsabilizzato e reso maturo per essere titolare anche in una squadra come il Milan. Da quando è tornato in rossonero è stato spesso tra i migliori in campo, questo non saltando una partita e con la propria squadra che subiva anche parecchi gol. Un passo in avanti per Gabbia, che ormai è un difensore sicuro di sé stesso, che sa guidare la difesa. E ora? Con il ritorno in campo di Tomori (ieri ha giocato nel finale), Kalulu e il pieno recupero di Thiaw, Pioli dovrà fare delle scelte, anche 'dolorose' e 'pesanti'. Al momento questo Gabbia sembra inamovibile dall'undici titolare. La soluzione più logica sarebbe quella di provarlo con Tomori, per quella che potrebbe essere la coppia dei centrali del presente e del futuro del Milan. Il tutto lasciando fuori Kjaer, Thiaw e Kalulu. Sarà Pioli a decidere, ma Gabbia si candida a una maglia da titolare per tutta la stagione.