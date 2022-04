Lazio-Milan, i numeri della partita dell’Olimpico | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato i numeri della partita vinta ieri sera all'Olimpico contro la Lazio

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Una vittoria capitale, una notte da cuori forti e rossoneri. All'Olimpico il Milan ha rimontato 2-1 la Lazio grazie al guizzo di Tonali nel recupero dopo i gol di Immobile e Giroud, conquistando tre punti d'oro - meritati - per rimanere aggrappato al sogno Scudetto e qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. Ecco i numeri che ha lasciato in eredità la nostra 34ª giornata di Serie A:

1- Il Milan ha battuto tre volte la Lazio nel corso di una singola stagione (due in Serie A e una in Coppa Italia) per la prima volta dal 2004/05.

2- I rossoneri sono la prima squadra capace di effettuare 25 tiri contro la Lazio in una gara di Serie A a partire dal Carpi l'8 maggio 2016 (26 conclusioni in quel caso).

3- Il Milan è tornato a subire gol in Serie A 568 minuti di gioco dopo il precedente (il 25 febbraio contro l’Udinese).

4- La Lazio è la squadra contro la quale Olivier Giroud ha segnato più gol con la maglia rossonera considerando tutte le competizioni (tre reti in due match).

5- Olivier Giroud ha segnato nove gol in questa Serie A, mai così tante reti in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei dal 2016/17, quando arrivò a dodici con l'Arsenal in Premier League.

6- Franck Kessie è diventato il quinto giocatore africano a tagliare il traguardo delle 200 presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo Asamoah (279), Muntari (270), Duncan (244) e Koulibaly (232).

