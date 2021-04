Lazio-Milan, le dieci curiosità sul match dell’Olimpico | Serie A News

Il sito ufficiale rossonero, come di consueto, ha pubblicato dieci curiosità relative a Lazio-Milan- La gara si giocherà stasera all'Olimpico

Con l'obiettivo di mettersi alle spalle il passo falso di mercoledì scorso, e la volontà di confermare l'ottimo ruolino di marcia in trasferta, il Milan si ripresenta nella Capitale a caccia del quarto successo esterno consecutivo in campionato. Una striscia che ebbe inizio lo scorso 28 febbraio proprio allo Stadio Olimpico, un campo che i rossoneri ritrovano per Lazio-Milan: una sfida dalle implicazioni fondamentali in chiave Champions League. Si scende in campo alle 20.45, e in attesa del fischio d'inizio, ecco alcune statistiche e curiosità sulla partita: