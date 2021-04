Calciomercato Milan – Obiettivo Ilicic: ecco l’offerta rossonera | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Ilicic, calciatore dell'Atalanta è vicino a vestire la maglia rossonera. Ecco l'offerta di Maldini

Ilicic sarà il prossimo colpo di calciomercato del Milan ? Tutto è possibile. Maldini e Massara sono ovviamente concentrati sulla sfida di stasera contro la Lazio, ma allo stesso tempo iniziano a pensare al prossimo mercato. In attesa di capire quale sarà il futuro di Calhanoglu , il Diavolo ha bisogno di alzare la qualità della sua rosa. A tal proposito, negli ultimi tempi si è parlato appunto di Ilicic, calciatore dell'Atalanta, in scadenza di contratto con la Dea nel 2022.

Ilicic ieri è entrato bene contro il Bologna, ma la sensazione è che si sia rotto qualcosa con Gian Piero Gasperini . L'allenatore, ormai sembra puntare su Malinovskyi , Muriel e Zapata , con lo sloveno indietro nelle gerarchie. Possibile dunque un addio a fine stagione, anche perchè, ricordiamo, l'Atalanta ha tanta abbondanza in attacco, con Miranchuck e Pessina che diventeranno sempre più importanti per l'allenatore nerazzurro.

Secondo quanto scrive il portale todofichajes, il Milan vorrebbe approfittare di questa situazione. L'offerta per Ilicic sarebbe di 6 milioni, a fronte di una richiesta di 8. La sensazione è che quindi l'affare possa andare in porto, anche perchè, ripetiamo, il contratto dello sloveno con la Dea è in scadenza nel 2022. Per Ilicic potrebbe essere arrivato il momento di spiccare il volo in un club di assoluto prestigio come il Milan.