Lazio-Milan, i precedenti tra le due squadre all’Olimpico | Serie A News

Lazio-Milan si giocherà questa sera allo stadio Olimpico a partire dalle 20:45. Ecco i precedenti tra le due squadre all'Olimpico

Questa sera si gioca Lazio-Milan. La gara, importantissima per la Champions League, andrà questa sera in scena allo stadio Olimpico. Sono ben 77 i precedenti tra le due squadre all'Olimpico: 19 vittorie della Lazio, 22 del Milan e 36 pareggi. L'ultimo precedente a Roma risale al 4 luglio scorso, cioè quando i rossoneri hanno battuto 0-3 i biancocelesti grazie alle reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic. Intanto ecco l'offerta rossonera per Ilicic.