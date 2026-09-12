Spazio alle dichiarazioni pre-partita all'Olimpico: i biancocelesti del tecnico calabrese sono partiti alla grande, con 3 vittorie su 3 partite in campionato

Matteo Chini
- Milano

Gennaro Gattuso, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Lazio-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan, le parole di Gattuso

Il tecnico biancoceleste ha iniziato rispondendo alle dichiarazioni di Amorim in conferenza stampa. L'allenatore del Milan aveva elogiato le lodi di sacrificio del Gattuso giocatore a discapito della qualità tecniche:
"Non ho sentito cosa ha detto Amorim, io mi concentro sul lavoro. Ha ragione, ho costruito una carriera su quello, avevo intorno tutti i campioni. Lo ringrazio per i complimenti".
Gennaro Gattuso (allenatore SS Lazio)

Sulla contestazione in casa Lazio

"I giocatori devono metterci passione, siamo usciti dal primo turno di Coppa Italia contro il Mantova. Se oggi c'è un po' di entusiasmo in più è merito dei miei ragazzi."

Sulla partita contro il Milan

"Abbiamo studiato come mettere in difficoltà gli avversari. Il Milan a volte si schiaccia con una linea da cinque, noi dobbiamo essere bravi con i nostri esterni a tenerli là. Poi se ripartono sono pericolosi. A volte sono molto aggressivi, altre giocano con un blocco medio basso. Noi dobbiamo fare le cose per bene e sarà una bella partita".

L'elogio a Nuno Tavares

"Nuno Tavares è un giocatore da Real Madrid. Si tratta di un ragazzo un po' particolare, ma è educato. Sa di avere talento e di essere un giocatore fortissimo".

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