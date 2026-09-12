Spazio alle dichiarazioni pre-partita all'Olimpico: i biancocelesti del tecnico calabrese sono partiti alla grande, con 3 vittorie su 3 partite in campionato
Gennaro Gattuso, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Lazio-Milan, sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Lazio-Milan, le parole di GattusoIl tecnico biancoceleste ha iniziato rispondendo alle dichiarazioni di Amorim in conferenza stampa. L'allenatore del Milan aveva elogiato le lodi di sacrificio del Gattuso giocatore a discapito della qualità tecniche:
"Non ho sentito cosa ha detto Amorim, io mi concentro sul lavoro. Ha ragione, ho costruito una carriera su quello, avevo intorno tutti i campioni. Lo ringrazio per i complimenti".
Sulla contestazione in casa Lazio
"I giocatori devono metterci passione, siamo usciti dal primo turno di Coppa Italia contro il Mantova. Se oggi c'è un po' di entusiasmo in più è merito dei miei ragazzi."
Sulla partita contro il Milan
"Abbiamo studiato come mettere in difficoltà gli avversari. Il Milan a volte si schiaccia con una linea da cinque, noi dobbiamo essere bravi con i nostri esterni a tenerli là. Poi se ripartono sono pericolosi. A volte sono molto aggressivi, altre giocano con un blocco medio basso. Noi dobbiamo fare le cose per bene e sarà una bella partita".
L'elogio a Nuno Tavares
"Nuno Tavares è un giocatore da Real Madrid. Si tratta di un ragazzo un po' particolare, ma è educato. Sa di avere talento e di essere un giocatore fortissimo".
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