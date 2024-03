Lazio-Milan, Calabria: "Bisogna pensare al calcio, la loro reazione non ci sta"

"Non è una bella pagina di sport quella della partita. Sfoghi singoli dovuti alla partita che non portano a nulla. Se si fischia ogni situazione diventa difficile gestire il match. I falli di reazione non li commento, ci penseranno gli altri. Volevamo i tre punti, dobbiamo continuare così. Una situazione involontaria sulla prima espulsione perché non si è capito molto dal campo purtroppo non si può tornare indietro. La partita è diventata complicata e difficile da gestire. Fair play non aiutato dai giocatori? Noi non abbiamo avuto tanti atteggiamenti così, capisco la tensione ma la reazione non ci sta, bisogna pensare al calcio. Sono atteggiamenti stupidi, lo ripeto".