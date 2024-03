Dall'Inghilterra riferiscono come il Milan sia interessato al talento del Gent in vista della prossima sessione di calciomercato estiva

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe perdere Theo Hernandez . Nonostante le dichiarazioni d'amore di quest'ultimo, che ha rivelato più volte di essere felice in rossonero, sembra che allo stesso tempo il Bayern Monaco possa sferrare l'offensiva da un momento all'altro. Soprattutto se, come previsto, Alphonso Davies dovesse lasciare il club bavarese, magari per accasarsi al Real Madrid .

Secondo quanto riferito dal 'The Guardian', il Milan avrebbe individuato il suo sostituto in Archie Brown, al momento in forza al Gent. Gli ostacoli, al momento sarebbero due. In primis la valutazione che ne fa il club belga, che per lasciarlo partire vorrebbe 15 milioni di sterline. D'altro canto anche la concorrenza è davvero fitta. Sulle tracce del classe 2002 ci sarebbero anche West Ham, Chelsea, Juventus, Lione e Nizza. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dall'Inghilterra: "Nuova contendente per Zirkzee" >>>