Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Nuova contendente per Zirkzee”

Joshua Zirkzee , attaccante classe 2001 del Bologna , è uno dei principali obiettivi di calciomercato del Milan . Il talento olandese, fresco della prima convocazione con la sua nazionale, sta disputando una grande stagione sotto la guida di Thiago Motta . Ad oggi sono 10 gol e 6 assist in 28 presenze ufficiali . E le attenzioni anche dal resto dell'Europa non mancano...

Secondo quanto riportato da Team Talk, portale inglese, il centravanti ex Bayern Monaco sarebbe finito nel mirino del Tottenham. Ange Postecoglu, tecnico degli Spurs, è alla ricerca di un rinforzo offensivo per la prossima estate e sarebbe entusiasta del gioiello rossoblù. Infatti, stando a questa indiscrezione, il club londinese sarebbe ora in testa nella corsa a Zirkzee.