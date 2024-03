Lazio-Milan, Calabria: "Siamo un gruppo che vuole dimostrare e può fare tanto"

Sul match: "Quello che era importante era portare a casa i 3 punti. Il resto, alla fine, diventa superfluo. Volevamo giocare come contro l’Atalanta, non è stato così però è stata una partita più sporca e complicata, può capitare in uno stadio difficile e in un campo non bello per giocare. Volevamo portare a casa i 3 punti e l’abbiamo fatto".