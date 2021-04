Lazio-Milan 3-0, Bennacer: “È mancata determinazione” | Serie A News

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, 'Monday Night' dell'Olimpico

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A svoltosi allo stadio 'Olimpico' di Roma. Queste le sue dichiarazioni. "Non abbiamo fatto una brutta, brutta partita. Quando vedi il risultato, sì. Ma è così. I dettagli fanno la differenza, 3-0 è tanto. Ma abbiamo sbagliato davanti la porta anche. Poi, quando non sei più determinato degli altri, è dura. Dobbiamo imparare da queste partite. Mancano ancora partite fino alla fine. Dobbiamo provare di tutto per vincere la prossima partita. Dobbiamo andare a lavorare tanto, tanto questa settimana". Il Milan, intanto, è in corsa per un talento europeo emergente. Le ultime >>>