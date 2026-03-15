Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro la Lazio di Maurizio Sarri nella partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma.
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Lazio-Milan 1-0: Isaksen porta in vantaggio i capitolini | Serie A News
Gustav Isaksen porta in vantaggio la Lazio contro il Milan nel posticipo serale dello stadio 'Olimpico': il racconto del gol del danese
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Al 26', lancio lungo, dalle retrovie, di Adam Marušić per Gustav Isaksen che supera in velocità Pervis Estupiñán, il quale cade nel contrasto con l'attaccante danese. Il giocatore di Maurizio Sarri arriva in area di rigore a tu per tu con Mike Maignan e lo fredda con un piatto sinistro sul secondo palo. Lazio-Milan 1-0 ...
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