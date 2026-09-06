Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Allianz Stadium': i bianconeri di Luciano Spalletti sono reduci dalla vittoria interna contro il Parma per 2-0

Matteo Chini
- Milano
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

Guglielmo Vicario, portiere bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Juventus-Milan, sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 al 'Allianz Stadium' a Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan, le parole di Vicario

"Ho vibrazioni molto positive. Siamo un gruppo forte e unito, un bel mix tra giovani e meno giovani. Sarà il campo a parlare. Non vedevo l'ora di arrivare allo stadio".

le parole sul Milan

"Tutte le partite sono da preparare con le varie uscite dal portiere. Oggi dovrò essere bravo a trovare il buco libero per far uscire palla. Stasera troviamo un avversario di grande qualità come noi".
Guglielmo Vicario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti