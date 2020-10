Serie A, Juventus-Napoli: oggi la sentenza del Giudice Sportivo

SERIE A, JUVENTUS-NAPOLI

ULTIME NOTIZIE SERIE A – La sentenza è attesa per oggi quando il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea darà finalmente un risultato a Juventus-Napoli, la partita fantasma di domenica scorsa. E potrà essere un 3-0 per i bianconeri o uno 0-0 e palla al centro, con il rinvio della gara a data da destinarsi (molto probabilmente il 13 gennaio, prima data utile).

E’ molto probabile che Juventus-Napoli venga riprogrammata, mentre il Napoli verrà quasi certamente punito per aver violato il protocollo nei giorni precedenti alla gara. Il destino della gara sembra essere “indirizzato”: il calcio, sostiene Tuttosport, non può sbugiardare un’autorità sanitaria locale. Se la decisione dell’ASL2 di Napoli non ha quindi consentito al Napoli di raggiungere Torino, questo può essere considerato “legittimo impedimento”, che da regolamento imporrebbe il rinvio della gara.

