PM – News Milan – Elliott, obiettivo Champions? Il diktat della proprietà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In tanti si chiedono: nonostante un buon mercato, il Milan può raggiungere la Champions League in questa stagione? Domanda difficile, considerando l’imprevedibilità della stagione dovuta al coronavirus e agli avversari dei rossoneri in campionato, ma a prescindere da questo il piano della società è chiaro.

Nell’incontro avvenuto a San Siro tra i giornalisti e Gazidis, Maldini e Massara, è emerso il diktat della proprietà. Il Milan con Elliott ha intrapreso un percorso specifico, ma non vuole fissare in questa stagione un obiettivo particolare.

Ovviamente la volontà è quella di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, tuttavia il progetto della proprietà rimane solido, indipendentemente dalla qualificazione in Champions League. Per essere ancora più chiari: un mancato piazzamento nei primi quattro posti alla fine dell’annata non sarebbe un disastro per la società, che ha le spalle una proprietà molto solida.

ANDRE SILVA: “AL MILAN NON STAVO BENE”

MONTE INGAGGI: IL RISULTATO RAGGIUNTO DA ELLIOTT