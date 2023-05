Juventus-Milan, Vlahovic ancora in dubbio: domani provino decisivo

In vista di Juventus-Milan sarebbe ancora in dubbio la presenza di Dusan Vlahovic, che domani effettuerà il provino decisivo

Manca sempre meno al big match della 37^ giornata del campionato di Serie A , quello che vedrà affrontarsi nella cornice dell'Allianz Stadium Juventus e Milan. Come anticipato, Dusan Vlahovic ha rimediato nella giornata di ieri un affaticamento al tendine, che lo fa rimanere in dubbio per la sfida di domenica 28 maggio alle ore 20:45.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore sta meglio, ma nella giornata di domani effettuerà un provino che sarà decisivo per capire se potrà partire dall'inizio nella sfida dell'Allianz Stadium o meno. Qualora non dovesse farcela, al suo posto contro il Milan dovrebbe giocare Arkadiusz Milik in attacco, che sarà affiancato da Angel Di Maria.