Calciomercato Milan – Fissato il prezzo: 25 milioni per il bomber

Un calciomercato che si prospetto esplosivo per il Milan: i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un bomber per il futuro

Un calciomercato che si prospetta estremamente importante per il Milan . I rossoneri, dovranno cercare per forza di cose, almeno un paio di attaccanti, per la prossima e le stagioni future. Mancano solamente due partite al termine della stagione rossonera, e la lista dei possibili obiettivi, inizia ad essere sempre più lunga. Ecco il costo di un centravanti della Ligue 1.

Calciomercato Milan, un possibile obiettivo costa 25 milioni

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Montpellier ha fissato il prezzo per Elye Wahi, centravanti inseguito anche dai club italiani come Milan, Napoli e Juventus. Dopo i diciassette gol e i sei assist di questa stagione, il club del sud della Francia ha deciso di fare partire la base d'asta a 25 milioni di euro. Non sono ancora arrivate offerte concrete, si legge, anche se gli interessamenti sono davvero moltissimi. Il club arancioblù però ha deciso di rimandare tutti i discorsi alla fine della Ligue 1, quindi dopo il weekend del 3 giugno. LEGGI ANCHE: Milan, Openda apre. Ecco la richiesta del Lens