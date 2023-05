Calciomercato Milan – Openda apre ai rossoneri, ma il Lens…

L'attacco del Milan , in questa stagione, ha dimostrato di essere molto corto: l'unico giocatore, oltre a Leao, a dare sicurezza è Olivier Giroud. Per questo, nella prossima sessione di calciomercato , i rossoneri dovranno prendere almeno un paio di punte. Il nome caldo di questi giorni è quello di Lois Openda . Ecco la richiesta del Lens .

Milan, la richiesta del Lens per Openda

Secondo quato riportato da calciomercato.com, il nome di Openda è uno dei candidati maggiori per il Milan. Ci sarebbe già qualche contatto, con il Lens disposto a parlarne. La richiesta per l'attaccante belga, sarebbe comunque molto alta: il Lens parte da una richiesta vicina ai 40 milioni di euro per cedere per Openda. La sensazione da parte del Milan è che si possa trattare per arrivare a un accordo su basi molto più basse rispetto alla richiesta. Il giocatore, si legge, gradirebbe molto la destinazione, e sarebbe d'accordo con un suo possibile passaggio al Milan nella prossima sessione di calciomercato.