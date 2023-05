Calciomercato Milan – De Ketelaere futuro da scrivere: possibile incontro

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , potrebbe cambiare molto, i rossoneri, hanno faticato con questa rosa. Per questo, la dirigenza, dovrà cercare di rinforzare la squadra, in vista degli impegni del prossimo anno. L'edizione odierna di Tuttosport, parla delle prospettive future del club. Ecco anche un passaggio su Charles De Ketelaere , una delle delusione del calciomercato estivo . Il suo futuro potrebbe essere tutto da scrivere. Ecco le ultime.

Milan, De Ketelaere futuro da scrivere

Charles De Ketelaere, si legge, è stata una delle delusioni del calciomercato estivo del Milan. Il belga, che ha rappresentato l’investimento più rilevante della prima sessione di mercato gestita in autonomia da Paolo Maldini e Ricky Massara, ha deluso. La prima parte di stagione è stata certamente complicata. In estate si parlerà di lui, tra la dirigenza e i suo entourage. Ecco perché non è da escludere che prima delle vacenze, De Ketelaere e i suoi agenti si vedano con Maldini e Massara per prendere una decisione. Il belga, potrebbe essere uno dei calciatori del calciomercato del Milan estivo. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un altro nome a paremetro zero