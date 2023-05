Calciomercato Milan – Openda costa 25 milioni: concorrenza del Borussia

Milan, su Openda anche il Borussia

Servono gol, si legge, per scardinare le difese avversarie. Nel calciomercato del Milan, la punta, resta l'obiettivo numero uno: motivo per cui Maldini e Massara, d.t. e d.s rossoneri, sono partiti dall'attacco per risalire eventualmente alla difesa. In cima alle preferenze per il reparto offensivo c'è Lois Openda, 23 anni, belga del Lens, che da un paio di stagioni viaggia alla velocità di 19 gol a stagione: l'anno scorso in Olanda con il Vitesse, quest'anno in Ligue1. L'agente è a conoscenza dell'interesse rossonero: nello scambio di informazioni il Milan è stato messo in guardia sulla concorrenza tedesca del Borussia Dortmund. Il prezzo, al momento, è di 25 milioni di euro.