Le dichiarazioni all'intervallo al 'Allianz Stadium': i rossoneri di Amorim sono reduci dal successo contro il Venezia. I bianconeri hanno battuto il Parma

Matteo Chini
- Milano
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

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Finito il primo tempo di Juventus-Milan, partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si sta giocando al 'Allianz Stadium' a Torino. Prima dell'inizio della ripresa ha parlato a 'DAZN' Manuel Locatelli, capitano bianconero.

Juventus-Milan, Locatelli all'intervallo

"Dobbiamo cercare di fare di più e giocare meglio la palla"
Locatelli

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