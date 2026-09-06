Le dichiarazioni all'intervallo al 'Allianz Stadium': i rossoneri di Amorim sono reduci dal successo contro il Venezia. I bianconeri hanno battuto il Parma
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM
Finito il primo tempo di Juventus-Milan, partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si sta giocando al 'Allianz Stadium' a Torino. Prima dell'inizio della ripresa ha parlato a 'DAZN' Manuel Locatelli, capitano bianconero.
Juventus-Milan, Locatelli all'intervallo
"Dobbiamo cercare di fare di più e giocare meglio la palla"
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