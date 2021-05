Juventus-Milan, la probabile formazione di Pirlo | Serie A News

Ecco come potrebbe presentarsi la Juventus allenata da Andrea Pirlo per il delicato incontro di domani sera contro il Milan

Juventus e Milan scenderanno sul prato dell'Allianz Stadium di Torino domani sera alle 20.45 per quella che sarà l'ultima partita della 35esima giornata di Serie A. Tanti i dubbi di formazione che affliggono l'allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo . Due su tutti riguardano Alvaro Morata e Federico Chiesa, entrambi non al meglio della condizione nelle ultime settimane ma che sono regolarmente a disposizione del tecnico bresciano.

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport', l'ex Fiorentina ha smaltito l'infortunio alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori per gli ultimi tre incontri di campionato e si candida per un posto da titolare. In avanti, invece, la scelta potrebbe ricadere proprio sull'attaccante spagnolo. Pirlo vorrebbe affiancare a Cristiano Ronaldo l'ex Real e Atletico Madrid in maniera da consentire più profondità alla sua squadra. Se dovesse partire dal primo minuto, Paulo Dybala - che ha fatto tanto male al Milan nella gara d'andata - partirebbe dalla panchina.