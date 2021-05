Juventus-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Finalmente tutta la squadra a disposizione di Pioli per Juventus-Milan, ecco quindi qual è la probabile formazione rossonera.

Stefano Bressi

Ora sono davvero tutti disponibili i giocatori di Stefano Pioli in vista di Juventus-Milan e la probabile formazione è perciò abbastanza incerta. Sarà una sfida chiave per quanto riguarda un posto nelle prime quattro della classifica, come ha sottolineato lo stesso Pioli in conferenza stampa. Un traguardo, la Champions League, che il Milan si merita enormemente. Inoltre, Juventus-Milan non sarà mai una partita come tutte le altre e andiamo dunque a scoprire qual è al momento la probabile formazione rossonera. Ancora diversi dubbi da sciogliere, ma al momento è questo l'undici più probabile.

Tra i pali, nonostante le tante voci e le richieste dei tifosi, non ci sono dubbi sulla presenza di Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui, la linea di difesa è già quasi tutta disegnata: a destra Davide Calabria torna dal primo minuto, al centro spazio a Simon Kjaer e al suo fianco dovrebbe esserci Fikayo Tomori, al momento in vantaggio per una maglia da titolare; sulla sinistra Theo sarà ancora al suo posto, ovviamente.

Nessuna sorpresa neanche a centrocampo, dove finalmente stanno tornando prestazioni di alto livello anche grazie a un miglioramento della condizione fisica e al ritrovato affiatamento tra Franck Kessie, davvero instancabile, e Ismael Bennacer, che pian piano sta ritrovando le prestazioni a cui ha abituato tutti i tifosi rossoneri nel corso dell'ultimo anno e mezzo.

Qualche sorpresa potrebbe esserci sulla trequarti, invece. Non a destra, dove Alexis Saelemaekers è sempre più intoccabile, nemmeno al centro dove Hakan Calhanoglu è ancora un perno imprescindibile per il gioco rossonero e sembra essere tra i giocatori più in forma, ma sulla sinistra: al momento Brahim è il giocatore che più probabilmente giocherà dall'inizio. Scelta decisamente a sorpresa, ma forse presa anche in ottica cambi. In attacco Zlatan Ibrahimovic guiderà come al solito i suoi giovani compagni, alla ricerca del gol che manca ormai da un po'.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim; Ibrahimovic

Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>