Conferenza Juventus-Milan: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

La conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan: Stefano Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali del match dello Stadium

Stefano Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali di Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. Inizio previsto per le ore 14:30. Il Diavolo, che non ha mai vinto nella sua storia all'Allianz Stadium, cercherà tre punti fondamentali in chiave di una qualificazione alla prossima Champions League.