Sulle sensazioni: "Giocavamo sempre bene con lo stesso atteggiamento, ma quando sei avanti 2-0 come difensore è più facile giocare perché sei più tranquillo. Al Milan auguro un buon futuro per le prossime partite".

Sul passaggio dal Milan alla Juventus per Tomori: "Da cinque anni sono in Italia e c'è sempre tanto rumore sul mercato. Per me personalmente è stato un buon trasferimento".