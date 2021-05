Juventus-Milan, Ibrahimovic è carico: c’è un tabù da sfatare | Serie A News

Tuttosport si concentra su Zlatan Ibrahimovic in vista della gara contro la Juventus: lo svedese non ha mai segnato a Torino

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su Zatan Ibrahimovic. Sarà lui uno dei protagonisti di Juventus-Milan, gara decisiva per la Champions League che si giocherà domenica sera. Lo svedese ha iniziato la sua carriera in Italia proprio in bianconero, ma ne è passato di tempo da quel 2004. Ibra ha vinto molto e segnato tanto, ma se c'è una squadra a cui ha faticato a fare gol è proprio la Juventus.