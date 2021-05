Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: ecco l’idea del portiere

La Gazzetta dello Sport si concentra sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Ecco l'idea del portiere rossonero

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo diGianluigi Donnarumma con il Milan. Il portiere, dopo tanto silenzio, è tornato a parlare in pubblico. Più precisamente, al canale Twitch di Justees: "Che cosa avrei fatto se non fossi diventato calciatore professionista? Magari il falegname come mio padre, ma non ho mai avuto un piano B".

Tornando al futuro, però, il Milan conferma l'offerta da 8 milioni di euro l'anno. Non andrà oltre. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, anche perchè, in realtà, offerte reali latitano. Donnarumma, sempre nella diretta Twitch, si rivolge ai tifosi rossoneri: "I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà, bisogna anche saper sopportare le critiche quando le cose non vanno bene".

Donnarumma, dopo l'incontro con gli ultrà a Milanello, era scosso, ma l'intervento di Paolo Maldini è arrivato nei tempi e nei modi giusti. Anche i compagni sono stati vicini a Gigio. Il dibattito con i tifosi poteva creare uno strappo totale con l'ambiente, ma le cose sono andate in maniera diversa. Dal centro sportivo di Milanello giurano che Gigio voglia restare in rossonera.

Ormai tutti sanno che su Donnarumma c'è la Juventus, anche se al momento non ci sono segnali di una svolta concreta. Il portiere vorrebbe uno stipendio da 10 milioni di euro l'anno, ma la sua idea è quella di restare in rossonero. Obbligatorio però l'ingresso in Champions League. Nelle ultime ore, però, prende piede l'ipotesi di un accordo ponte di 2 anni, sino al 2023: una soluzione non proprio gradita al Milan, ma che permetterebbe di risolvere, almeno per il momento, la questione. Vedremo cosa succederà, ma il futuro di Gigio è tutto nelle sue mani. A proposito di Donnarumma: ecco le dichiarazioni integrali del portiere del Milan