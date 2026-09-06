A poche ore dal fischio d'inizio del big match di questa sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha diramato ufficialmente l'elenco dei calciatori convocati per la sfida contro il Milan di Rúben Amorim, valevole per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Una lista che riflette in pieno il momento di totale emergenza vissuto dallo spogliatoio bianconero.

I convocati di Luciano Spalletti per Juventus-Milan

Portieri : Grabara, Pinsoglio, Vicario;

: Grabara, Pinsoglio, Vicario; Difensori : Bremer, Çelik, Gatti, Kalulu, Kelly, Lucumí, Rugani;

: Bremer, Çelik, Gatti, Kalulu, Kelly, Lucumí, Rugani; Centrocampisti : Douglas Luiz, Koopmeiners, Locatelli, Owosu, Pagnucco;

: Douglas Luiz, Koopmeiners, Locatelli, Owosu, Pagnucco; Attaccanti: Alajbegović, Boga, F. Conceição, Nico González, Kolo Muani, Woltemade, Zhegrova.

L'analisi degli assenti: otto big fuori dai giochi per la Vecchia Signora

Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione della guida tecnica bianconera per la notte dello Stadium:La lettura dei convocati certifica le pesantissime assenze strutturali con cui la Juventus dovrà fronteggiare il Diavolo. Oltre alla nota situazione dell'attaccante polacco, escluso per scelta societaria dalla lista dei 25 presentata al Corso Galileo Ferraris per la Serie A,

Spalletti dovrà fare a meno dei difensori Andrea Cambiaso e Juan Cabal, dei centrocampisti Pape Matar Sarr, Khéphren Thuram e Weston McKennie, e degli attaccanti Jeff Ekhator e Kenan Yıldız. Una vera e propria falcidia che costringerà il tecnico di Certaldo a ridisegnare radicalmente i reparti, riducendo al minimo le rotazioni a partita in corso.

Le ultime sulle scelte tattiche nel 4-2-3-1 bianconero

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Convocazioni alla mano, l'undici titolare della Juventus sembra ormai quasi interamente delineato, con due soli ballottaggi che verranno sciolti nelle immediate vicinanze del match. Nel collaudato modulo, la linea difensiva davanti a Guglielmo Vicario dovrebbe vederefavorito su Lloyd Kelly per occupare la casella centrale al fianco di Gleison Bremer.Sulla linea dei trequartisti, l'altro dubbio riguarda la corsia esterna di sinistra:è in netto vantaggio nel duello con la giovane stella Kerim Alajbegović per completare il terzetto insieme a Francisco Conceição e Nico González. In cabina di regia spazio alla coppia Manuel Locatelli-Douglas Luiz, mentre l'attacco sarà guidato dal primo minuto dal francese, con il nuovo acquistopronto a subentrare dalla panchina.