Emergenza totale in casa bianconera: l'elenco ufficiale dei presenti. Jhon Lucumí e Jérémie Boga favoriti dal 1' nel 4-2-3-1, Nick Woltemade parte fuori
Juventus-Milan, le probabili formazioni: Spalletti si affida a Nico González, Amorim ne cambia tre
A poche ore dal fischio d'inizio del big match di questa sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha diramato ufficialmente l'elenco dei calciatori convocati per la sfida contro il Milan di Rúben Amorim, valevole per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Una lista che riflette in pieno il momento di totale emergenza vissuto dallo spogliatoio bianconero.
I convocati di Luciano Spalletti per Juventus-MilanDi seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione della guida tecnica bianconera per la notte dello Stadium:
- Portieri: Grabara, Pinsoglio, Vicario;
- Difensori: Bremer, Çelik, Gatti, Kalulu, Kelly, Lucumí, Rugani;
- Centrocampisti: Douglas Luiz, Koopmeiners, Locatelli, Owosu, Pagnucco;
- Attaccanti: Alajbegović, Boga, F. Conceição, Nico González, Kolo Muani, Woltemade, Zhegrova.
L'analisi degli assenti: otto big fuori dai giochi per la Vecchia SignoraLa lettura dei convocati certifica le pesantissime assenze strutturali con cui la Juventus dovrà fronteggiare il Diavolo. Oltre alla nota situazione dell'attaccante polacco Arkadiusz Milik, escluso per scelta societaria dalla lista dei 25 presentata al Corso Galileo Ferraris per la Serie A, l'infermeria ferma ben sette pedine fondamentali.
Spalletti dovrà fare a meno dei difensori Andrea Cambiaso e Juan Cabal, dei centrocampisti Pape Matar Sarr, Khéphren Thuram e Weston McKennie, e degli attaccanti Jeff Ekhator e Kenan Yıldız. Una vera e propria falcidia che costringerà il tecnico di Certaldo a ridisegnare radicalmente i reparti, riducendo al minimo le rotazioni a partita in corso.
Le ultime sulle scelte tattiche nel 4-2-3-1 bianconeroConvocazioni alla mano, l'undici titolare della Juventus sembra ormai quasi interamente delineato, con due soli ballottaggi che verranno sciolti nelle immediate vicinanze del match. Nel collaudato modulo 4-2-3-1, la linea difensiva davanti a Guglielmo Vicario dovrebbe vedere Jhon Lucumí favorito su Lloyd Kelly per occupare la casella centrale al fianco di Gleison Bremer.
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