Juventus-Milan una sfida molto importante per il Diavolo: la squadra di Massimiliano Allegri arriva dalla grande vittoria contro il Napoli. 2-1 con un secondo tempo in difesa del risultato con un uomo in meno. Per la Juventus di Igor Tudor, invece, potrebbe essere l'occasione di 'rompere' il circolo dei quattro pareggi di fila tra campionato e Champions League. Qualche dubbi di formazione specialmente per la Juventus. Ecco la lista dei convocati con un'assenza importante ovvero Bremer.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Juventus-Milan, assenza pesante: Bremer non convocato. Mentre Thuram …
JUVENTUS-MILAN
Juventus-Milan, assenza pesante: Bremer non convocato. Mentre Thuram …
La Juventus è pronta a giocare la seconda gara consecutiva tra le mura amiche in campionato. I convocati contro il Milan. Manca Bremer
Juventus-Milan, i convocati bianconeri: manca Bremer
(fonte sito ufficiale) - La Juventus è pronta a giocare la seconda gara consecutiva tra le mura amiche in campionato.
Dopo l'Atalanta, è il turno del Milan. Oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 20:45 i bianconeri ospiteranno la formazione rossonera in occasione della sesta giornata di Serie A.
Di seguito l'elenco dei giocatori bianconeri convocati per la sfida.
LEGGI ANCHE: Allegri: "Scudetto? Ecco quanti punti servono". Dati chiari sui gol subiti. E su Modric ...>>>
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
44 Pedro Felipe
© RIPRODUZIONE RISERVATA