La Juventus è pronta a giocare la seconda gara consecutiva tra le mura amiche in campionato. I convocati contro il Milan. Manca Bremer
Juventus-Milan una sfida molto importante per il Diavolo: la squadra di Massimiliano Allegri arriva dalla grande vittoria contro il Napoli. 2-1 con un secondo tempo in difesa del risultato con un uomo in meno. Per la Juventus di Igor Tudor, invece, potrebbe essere l'occasione di 'rompere' il circolo dei quattro pareggi di fila tra campionato e Champions League. Qualche dubbi di formazione specialmente per la Juventus. Ecco la lista dei convocati con un'assenza importante ovvero Bremer.

Juventus-Milan, i convocati bianconeri: manca Bremer

(fonte sito ufficiale) - La Juventus è pronta a giocare la seconda gara consecutiva tra le mura amiche in campionato.

Dopo l'Atalanta, è il turno del Milan. Oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 20:45 i bianconeri ospiteranno la formazione rossonera in occasione della sesta giornata di Serie A.

Di seguito l'elenco dei giocatori bianconeri convocati per la sfida.

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

44 Pedro Felipe

 

