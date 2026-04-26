Juventus, Conceicao post Milan: “Non siamo contenti, volevamo vincere”

Giocatore giocatore, giocatore rossonero/bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano

Francisco Conceicao , giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Milan-Juventus , partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

«Non siamo contenti, noi volevamo vincere questa partita. Siamo stati gli unici ad avere l’opportunità di fare gol, ma dobbiamo continuare e vincere per centrare la Champions. Cosa cerco di migliorare? Io mi sento bene, la squadra è unita. Io cerco di fare più gol, cerco di aiutare la squadra».