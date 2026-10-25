Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Ardon Jashari, giocatore del Milan a 'SkySport'.

"Il mister è stato fondamentale per me fin dal primo giorno in cui è stato nominato allenatore del Milan. Già dalla nostra prima telefonata mi ha dimostrato di conoscermi alla perfezione come giocatore. Poi, passo dopo passo, mi ha dato sempre più fiducia, e io voglio ripagarlo dando tutto quello che ho in campo, giocando con continuità, anche se questo lui lo sa già. Penso che stasera sarà contento di quello che ho fatto, ma come ho detto, questo è solo l'inizio e una piccola parte di ciò di cui sono realmente capace"