Finita la sfida al 'Bluenergy Stadium' di Udine. L'Udinese di Kosta Runjaić ha affrontato il Milan di Ruben Amorim per l'ottava giornata di Serie A 2026-27
Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare
Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Ardon Jashari, giocatore del Milan a 'SkySport'.
Le parole di Jashari
"Se miglioro con la continuità? Direi di proprio di sì. Non solo per quanto riguarda me personalmente, ma penso che tutti possano vedere e apprezzare quanto stia crescendo. Con più minutaggio mi sento molto più in fiducia, anche i compagni si fidano sempre di più di me, e sono davvero contento per questo. Però la cosa più importante, ovviamente, è la vittoria: questo è il primo passo nella direzione giusta"
Sull'essersi integrati bene con Modric
"La penso esattamente allo stesso modo. C'è davvero un ottimo feeling tra di noi: ci capiamo al volo. Quando lui si sposta in una determinata posizione, io vado a coprirlo, e viceversa. Certo, non devo certo insegnare io a Luka cosa fare in campo... Comunque, anche quando sono io a muovermi, lui sa sempre come coprirmi le spalle. Mi è piaciuto molto giocare al suo fianco stasera. D'altronde avevamo già fatto un'ottima partita insieme l'anno scorso contro il Como, quindi sono molto contento: è fantastico giocare con lui".
Su Amorim:
"Il mister è stato fondamentale per me fin dal primo giorno in cui è stato nominato allenatore del Milan. Già dalla nostra prima telefonata mi ha dimostrato di conoscermi alla perfezione come giocatore. Poi, passo dopo passo, mi ha dato sempre più fiducia, e io voglio ripagarlo dando tutto quello che ho in campo, giocando con continuità, anche se questo lui lo sa già. Penso che stasera sarà contento di quello che ho fatto, ma come ho detto, questo è solo l'inizio e una piccola parte di ciò di cui sono realmente capace"
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