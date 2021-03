Italia U-21, Tonali è uno dei 2000 ad aver giocato 5 partite in A da titolare

Tonali, convocato dalla Nazionale italiana U-21, è uno dei 2000 della selezione ad aver giocato almeno cinque partite da titolare in Serie A

Stando a quanto riportato da Kickest, Sandro Tonali, centrocampista del Milan e della Nazionale italiana Under 21, è uno dei classe 2000 degli 'azzurrini' che può vantare almeno cinque presenze da titolare in Serie A. All'età di 20 anni e 11 mesi, l'ex giocatore del Brescia ha giocato ben 1223 minuti in campionato con la casacca rossonera. Intanto Maldini punta l'esterno del Real Madrid: tre squadre inglesi su di lui