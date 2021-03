Mercato Milan – Maldini sull’esterno del Real Madrid, concorrenza spietata

Le ultime sul mercato del Milan. Paolo Maldini sempre vigile sull'esterno del Real Madrid a parametro zero. Ma quanta concorrenza!

Renato Panno

Il Milan è sempre attento al mercato. Con la squadra impegnata in questo difficile ma stimolante finale di stagione, Paolo Maldini e Frederic Massara giocano altre partite parallele. La società non si ferma mai a lavora senza sosta per consegnare a Stefano Pioli una rosa sempre più forte e competitiva. La conquista di un posto in Champions League, in questo senso, farà la differenza anche sulle scelte da mettere in pratica in estate. La partecipazione alla competizione europea più prestigiosa porterà molta più visibilità ad un club che, negli ultimi anni, si è un po' defilato in questo senso.

Difficile pensare ad investimenti alti per il Milan, ma qualora si creasse la giusta opportunità, la società non si farà trovare impreparata. Quando si parla di opportunità è bene guardarsi intorno per scovare le giuste occasioni di mercato a cost contenuti. Chi meglio di un calciatore in scadenza di contratto risponde al meglio a questo particolare? In tal senso, da diversi mesi, il Milan sta monitorando la situazione di Lucas Vazquez, esterno tuttofare del Real Madrid in scadenza a giugno. A meno di clamorosi colpi di scena, lo spagnolo si libererà gratis dal club spagnolo. Le parti non hanno trovato l'accordo per il rinnovo vista la volontà del giocatore di un aumento di stipendio. Richiesta respinta dal Real Madrid e rottura definitiva e inevitabile.

I rossoneri seguono Vazquez da tanto tempo come sottolinea 'Fichajes.net'. Ma c'è di più: il portale spagnolo racconta di un tentativo del Diavolo nell'estate scorsa, non andato a buon fine per volontà dell'allenatore Zinedine Zidane. Lo status del giocatore a parametro zero, dunque, non può che sottolineare l'interesse. Ma attenzione alla folta concorrenza che arriva dall'Inghilterra. Sì perché il 'Sun' scrive di un interesse di Tottenham, Everton e Leeds. Una sfida a quattro forse inaspettata che complica la corsa al giocatore. Il Milan rimane alla finestra ma, a quanto pare, l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice.

23 marzo 2021 (modifica il 23 marzo 2021 | 18:00) © RIPRODUZIONE RISERVATA

utilities.echoSSI('SITE_TITLE')