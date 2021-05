Inter, ufficiale: Oaktree finanzia i nerazzurri, in arrivo 275 milioni di euro

Le voci di un possibile finanziamento da parte del fondo Oaktree nei confronti dell'Inter sono ufficiali: in arrivo 275 milioni di euro

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'Inter e il fondo monetario 'Oaktree' hanno raggiunto l'accordo per un finanziamento pari a 275 milioni di euro. La scelta è stata presa per poter programmare il futuro e di superare le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19. Questo il comunicato ufficiale da parte della società presieduta da Steven Zhang. "A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto è stata finalizzata oggi un'operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P.: con questo finanziamento, l'azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l'obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid". Ecco la nostra intervista esclusiva ad Asmir Begovic: l'ex portiere del Milan ha parlato del futuro di Donnarumma e non solo