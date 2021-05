Begovic: “Milan, volevo restare. Gigio può alzare trofei” | ESCLUSIVA

Asmir Begovic, ex portiere del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Le dichiarazioni sul suo passato rossonero e non solo

Redazione

Di Alessandro Schiavone

La redazione di PianetaMilan.it ha contattato, in esclusiva, l'ex portiere del Milan Asmir Begovic. Arrivato in prestito lo scorso gennaio, il bosniaco è ritornato al Bournemouth dopo il mancato accordo per la permanenza in Italia. Il giocatore, però, ci ha rivelato che sarebbe rimasto ben volentieri in rossonero. Oltre al suo passato, ecco anche alcune dichiarazioni di Begovic sul collega Gianluigi Donnarumma e sull'ultima di campionato contro l'Atalanta.

Ciao Asmir, hai fatto due partite con la maglia del Milan nei tuoi sette mesi a Milano. Quali sono i tuoi ricordi più piacevoli?

"Ho ricordi speciali, soprattutto le partite che ho fatto ma non solo quelle. Aver fatto parte di quel club è stato incredibile".

Hai giocato con Thibaut Courtois al Chelsea dal 2015 al 2017 che all’epoca era considerato tra i più forti al mondo nel suo ruolo. E poi hai giocato con Gianluigi Donnarumma al Milan l’anno scorso. Se devi scegliere tra il belga e l’azzurro, chi è più forte?

"E’ difficile, anzi molto difficile scegliere. Entrambi sono portieri molto forti. Se prendiamo in considerazione il fatto che Gigio è molto più giovane e quello che ha già fatto alla sua età è incredibile. E poi Gigio vuole sempre migliorare, migliorare e migliorare. Ma il prossimo passo sarà vincere dei trofei ed è esattamente quello che lui vuole fare".

Potrà farlo al Milan?

"Perché no? Quando giocavo nel Milan le aspettative erano alte, il club puntava a vincere titoli ogni anno. Il club ha passato un piccolo periodo di transizione ed è stata difficile. Ma non vedo perché il Milan non possa farlo. Se la squadra verrà rinforzata l anno prossimo sarà pronta per competere e vincere un trofeo...".

Sei stato in prestito per sei mesi. Volevi rimanere al Milan?

"Certo, uno non può mai rifiutare il Milan. Ma alla fine non se n’è fatta più nulla e sono tornato al Bournemouth dove sono anche molto felice".

Il Milan domenica è quasi obbligato a sbancare Bergamo per andare in Champions League dopo il passo falso con il Cagliari di domenica scorsa La squadra di Pioli è tra le prime quattro da inizio stagione ma esattamente come il Leicester in Premier League potrebbe finire in Europa League proprio al fotofinish. Secondo Begovic, ce la faranno i rossoneri a strappare un biglietto per l’Europa che conta dopo 8 anni?

"Sarebbe una mazzata pazzesca non riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League e soprattutto sarebbe immeritato. Faccio il tifo per loro ma sarà dura. Ricordo la partita di Bergamo con l’Atalanta (del 2019 ndr) un paio di partite prima che firmai per il Milan prima della pausa invernale. Quella sconfitta fu un punto bassissimo e spero che la storia non si ripeta…". Intanto clamorosa notizia su Arnault, accostato al Milan per mesi e mesi.