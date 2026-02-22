Inter, nuova bufera su Bastoni: l'episodio che riaccende le polemiche

Il rischio di saltare la partita contro il Milan era elevato. Per questo Bastoni ha cercato e ottenuto l'ammonizione con una vistosa trattenuta ai danni di Lameck Banda, attaccante del club salentino. L'uomo più chiacchierato degli ultimi giorni sconterà la squalifica nel prossimo turno, contro il Genoa, mentre sarà a piena disposizione di Christian Chivu per il derby.