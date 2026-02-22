Pianeta Milan
Inter, altra furbata di Bastoni: il gesto che scatena le polemiche in vista del derby

Inter, nuova bufera su Bastoni: l'episodio che riaccende le polemiche
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter classe 1999, è di nuovo al centro di una bufera mediatica dopo essersi fatto ammonire volontariamente nella gara contro il Lecce
Nella giornata di ieri (21 febbraio), Bastoni è sceso in campo contro il Lecce. Prima presenza in campionato dopo la famosa simulazione di Inter-Juventus. il pubblico del Via del Mare lo ha accolto con una bordata di fischi, da quando è sceso in campo fino alla sostituzione, arrivata all'88' minuto.

Inter, l'ammonizione strategica di Bastoni

Bastoni si è reso subito protagonista di un altro episodio discutibile. Nel finale della sfida contro il Lecce, il difensore nerazzurro si è fatto ammonire di proposito. Il motivo? Scontare la diffida prima del derby contro il Milan, in programma l'8 marzo. Dopo il cartellino giallo ricevuto in Inter-Juventus, al centrale azzurro bastava un'ammonizione per essere squalificato.

Il rischio di saltare la partita contro il Milan era elevato. Per questo Bastoni ha cercato e ottenuto l'ammonizione con una vistosa trattenuta ai danni di Lameck Banda, attaccante del club salentino. L'uomo più chiacchierato degli ultimi giorni sconterà la squalifica nel prossimo turno, contro il Genoa, mentre sarà a piena disposizione di Christian Chivu per il derby.

