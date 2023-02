Inter-Milan, ancora di fronte 365 giorni dopo: la curiosità

( fonte: acmilan.com ) La 21ª giornata di Serie A porta, nel suo menu, il 235° Derby di Milano . Un appuntamento atteso come pochi, da sempre in grado di segnare un "prima" e un "dopo" nella stagione delle due squadre.

Come nella scorsa stagione, Inter-Milan si gioca il 5 febbraio (alle 20.45 e non alle 18.00). Prima del 2021/22 non era mai capitato - nelle altre 176 occasioni - che un Derby di campionato si giocasse in tale giorno. I rossoneri cercheranno di ottenere la loro terza vittoria consecutiva in casa dell'Inter in campionato: sarebbe la striscia più lunga dai sei successi ottenuti tra il 1999 e il 2005. Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?