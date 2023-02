Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per l' Inter non ci dovrebbero essere particolari dubbi: Skriniar , dopo i dubbi legati al calciomercato, dovrebbe tornare al centro della difesa. L'altro unico dubbio in attacco, dove Dzeko parte favorito su Lukaku per affiancare Lautaro Martinez .

Per quanto riguarda il Milan, si va verso la difesa a tre, con Gabbia che si aggiunge a Kjaer e Kalulu. A centrocampo, al momento, Messias sembrerebbe in vantaggio su Pobega per il terzo posto in mediana. Gli esterni potrebbero essere Theo Hernandez e Calabria. In avanti Origi e Giroud. In questo caso Leao partirebbe dalla panchina. Secondo Sky, nel 4-3-3, il portoghese sarebbe in ballottaggio con Rebic.