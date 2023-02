Calciomercato Milan – Pericolo Real: gli occhi di Ancelotti su un top?

Il calciomercato invernale è andato in archivio qualche giorno fa e, per il Milan, di fatto non c'è stato nulla o quasi da segnalare. È arrivato il portiere Devis Vásquez per 470mila euro dal Club Guaraní. Sono partiti Emil Roback (Norrköping), Luan Capanni (Arka Gdynia) e Marko Lazetić (Altach). Per il resto, organico sostanzialmente invariato quello rimasto a disposizione del tecnico Stefano Pioli, alle prese con la difficile missione della conquista di un posto nella prossima Champions League.